У границы Румынии с Украиной заметили самолет НАТО

Boeing E-3A Sentry — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry — до 600 километров. От места, где летает борт НАТО, до российской границы 270−280 километров по прямой.
Согласно данным портала, на момент 00.20 мск борт летал над Румынией по траектории практически идеального круга.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.