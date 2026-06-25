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У границы Румынии с Украиной заметили самолет НАТО

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry кружит в воздушном пространстве Румынии неподалеку от границы с Украиной и Черного моря, выяснило РИА Новости на основе полетных данных сервиса Flighradar24.

Источник: Reuters

Boeing E-3A Sentry — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry — до 600 километров. От места, где летает борт НАТО, до российской границы 270−280 километров по прямой.

Согласно данным портала, на момент 00.20 мск борт летал над Румынией по траектории практически идеального круга.

Самолет поднялся в воздух из аэропорта в литовском городе Шяуляй и взял курс в сторону Румынии. На своем маршруте борт обогнул западную украинскую границу, пролетев по воздушному пространству Польши, Словакии и Венгрии.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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