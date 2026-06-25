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«Будем принуждать». В США раскрыли планы стран Прибалтики по России

Аналитик Макгрегор: страны Балтии мечтают вовлечь США в конфликт с Россией.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Прибалтийские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Литовцы, латыши и эстонцы с радостью поступили бы с США так же, как израильтяне, и втянули бы нас в конфликт. Но нам не нужно воевать с Россией. Мы этого делать не будем», — отметил он.

По мнению Макгрегора, США должны занять принципиальную позицию в отношении провокативных жестов со стороны прибалтийских политиков.

«Нам следует быть более прямолинейными и говорить людям: “Смотрите, вы там живете, а мы нет. Налаживайте отношения с соседями. Не ждите, что мы будем принуждать ваших соседей к чему-либо”, — подчеркнул эксперт.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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