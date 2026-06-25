Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник опроверг утверждения о сирийских войсках на границе с Ливаном

РИА Новости: позиции сирийских войск на границе с Ливаном не менялись.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сообщения о якобы скоплении сирийских военных у границы с Ливаном не соответствуют действительности, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

В среду правозащитники из неправительственной организации «Сирийская обсерватория по правам человека» выступили с утверждением, что к границе Сирии с Ливаном якобы подтянуты значительные отряды сирийской армии, а также тяжелое вооружение.

«Утверждения о скоплении сирийских военных у границы с Ливаном не соответствуют действительности. Позиции сирийских ВС на границе не менялись», — сообщил военный источник.

Сирия не рассматривает никаких военных сценариев в отношении Ливана и выступает за комплексное политическое урегулирование кризиса в соседней стране, заявил в понедельник сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al-Mashhad. Комментируя заявления президента США Дональда Трампа, аш-Шараа отметил, что часть сообщений в СМИ была истолкована неточно. По его словам, американская сторона говорила о необходимости остановить войну в Ливане и найти спокойные пути урегулирования, при этом возможная позитивная роль Сирии должна реализовываться в рамках институтов ливанского государства, а не через прямое военное вмешательство.

Во вторник Трамп заявил, что предложил Израилю позволить Сирии «разобраться» с ливанским шиитским движением «Хезболлах», поскольку, по его словам, Дамаск справится с этим лучше. Американский лидер выразил мнение, что Израиль слишком долго ведет борьбу с движением, а в ходе израильских операций гибнет слишком много людей.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше