Источник опроверг утверждения о сирийских войсках на границе с Ливаном

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сообщения о якобы скоплении сирийских военных у границы с Ливаном не соответствуют действительности, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
В среду правозащитники из неправительственной организации «Сирийская обсерватория по правам человека» выступили с утверждением, что к границе Сирии с Ливаном якобы подтянуты значительные отряды сирийской армии, а также тяжелое вооружение.
«Утверждения о скоплении сирийских военных у границы с Ливаном не соответствуют действительности. Позиции сирийских ВС на границе не менялись», — сообщил военный источник.
Сирия не рассматривает никаких военных сценариев в отношении Ливана и выступает за комплексное политическое урегулирование кризиса в соседней стране, заявил в понедельник сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al-Mashhad. Комментируя заявления президента США Дональда Трампа, аш-Шараа отметил, что часть сообщений в СМИ была истолкована неточно. По его словам, американская сторона говорила о необходимости остановить войну в Ливане и найти спокойные пути урегулирования, при этом возможная позитивная роль Сирии должна реализовываться в рамках институтов ливанского государства, а не через прямое военное вмешательство.
Во вторник Трамп заявил, что предложил Израилю позволить Сирии «разобраться» с ливанским шиитским движением «Хезболлах», поскольку, по его словам, Дамаск справится с этим лучше. Американский лидер выразил мнение, что Израиль слишком долго ведет борьбу с движением, а в ходе израильских операций гибнет слишком много людей.