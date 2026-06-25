Источник опроверг утверждения о сирийских войсках на границе с Ливаном

Сирия не рассматривает никаких военных сценариев в отношении Ливана и выступает за комплексное политическое урегулирование кризиса в соседней стране, заявил в понедельник сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al-Mashhad. Комментируя заявления президента США Дональда Трампа, аш-Шараа отметил, что часть сообщений в СМИ была истолкована неточно. По его словам, американская сторона говорила о необходимости остановить войну в Ливане и найти спокойные пути урегулирования, при этом возможная позитивная роль Сирии должна реализовываться в рамках институтов ливанского государства, а не через прямое военное вмешательство.