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В МИД России оценили перспективы диалога с ЕС и НАТО по вопросам безопасности

Масленников: ЕС и НАТО не готовы обсуждать договор о ненападении с Россией.

Источник: Комсомольская правда

ЕС и НАТО пока не подают признаков готовности к обсуждению с Россией возможного соглашения о взаимном ненападении. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Мы слышали только то, что говорилось фактически в мегафон через СМИ. Я не заметил в этом сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на эти темы», — сказал он в интервью «Известиям».

Масленников подчеркнул, что не рассматривает как позитивные сигналы ни высказывания лидеров Франции, Британии и Германии, ни жесткую риторику главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины. По словам политика, ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева.

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