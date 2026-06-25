В МИД России оценили перспективы диалога с ЕС и НАТО по вопросам безопасности

«Мы слышали только то, что говорилось фактически в мегафон через СМИ. Я не заметил в этом сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на эти темы», — сказал он в интервью «Известиям».
Масленников подчеркнул, что не рассматривает как позитивные сигналы ни высказывания лидеров Франции, Британии и Германии, ни жесткую риторику главы европейской дипломатии Каи Каллас.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз сейчас обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее и поддержку Украины. По словам политика, ЕС не хочет быть посредником, а поддерживает сторону Киева.
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