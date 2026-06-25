Социолог объяснила причины оттока из Турции проживавших там россиян

АНКАРА, 25 июн — РИА Новости. Отъезд из Турции части проживавших там россиян связан не столько с политическими причинами, сколько с изменением социально-экономических условий жизни в стране, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости турецкий социолог Илькнур Йылмаз, комментируя данные о том, что РФ вошла в тройку стран, граждане которых чаще других покидают республику.