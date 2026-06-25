Миллер: вступление Украины в ЕС подстегнёт популярность Polexit

Бывший глава правительства также указал на удар по польскому сельскому хозяйству и ускоренное превращение Варшавы в плательщика-нетто в бюджет сообщества. Он пояснил, что Украина, став крупнейшей и одновременно беднейшей страной союза, вызовет масштабное перераспределение средств.