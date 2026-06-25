Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллер: вступление Украины в ЕС подстегнёт популярность Polexit

Присоединение Украины к Евросоюзу усилит тенденцию к выходу Польши из состава сообщества, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер.

Присоединение Украины к Евросоюзу усилит тенденцию к выходу Польши из состава сообщества, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер.

Об этом он сообщил в эфире радиостанции Radio Zet.

По словам Миллера, поляки рискуют осознать, что теряют финансирование и конкурентные преимущества, а решения принимаются без их участия.

«Вступление Украины в ЕС? Это усилит тенденцию к Polexit», — отметил он.

Бывший глава правительства также указал на удар по польскому сельскому хозяйству и ускоренное превращение Варшавы в плательщика-нетто в бюджет сообщества. Он пояснил, что Украина, став крупнейшей и одновременно беднейшей страной союза, вызовет масштабное перераспределение средств.

«Это означало бы огромную нагрузку на бюджет Евросоюза», — добавил Миллер.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией главой Киевского режима деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.

После этого от польских госнаград отказались в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар, а также экс-президент Украины Леонид Кучма.

Зеленский обвинил Навроцкого в том, что он якобы пытается заработать политические очки на скандале вокруг прославления УПА Киевом.

Миллер, в свою очередь, заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше