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Трамп заявил, что посетит саммит НАТО только из уважения к Эрдогану

Трамп заявил, что поедет на саммит НАТО в Анкаре лишь из уважения к Эрдогану.

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что посетит июльский саммит НАТО в Анкаре только из уважения к президенту Турции Тайипу Эрдогану и не сделал бы этого ради большинства других руководителей членов альянса.

«Я бы не поехал ради большинства людей, но он (Эрдоган — ред.) позвал меня… Я поеду из уважения к президенту», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, у него прошел разговор с Эрдоганом, на котором президент Турции лично попросил Трампа приехать на предстоящий саммит НАТО.

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