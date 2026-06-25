Рябков указал на необходимость адаптировать работу банка БРИКС к санкциям

«Нас не устраивают некоторые элементы той бизнес-практики, которой придерживается Новый банк развития, но сам по себе институт очень важен и ценен, и у него есть глубокий фундаментальный опыт работы, в том числе на российском направлении», — сказал Рябков в беседе с «Известиями».