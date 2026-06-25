Трамп намекнул на поставку Турции истребителей F-35 перед саммитом НАТО

На этой же встрече Трамп резко высказался в адрес европейских союзников по альянсу. Он напомнил, что члены НАТО подвели Вашингтон во время конфликта с Ираном. Политик отдельно перечислил правительства Великобритании, Испании, Италии, Франции и ФРГ как тех, кто не оправдал ожиданий США.