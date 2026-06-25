Трамп намекнул на поставку Турции истребителей F-35 перед саммитом НАТО

«Думаю, да», — ответил он на прямой вопрос о передаче техники.
Трамп подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является полноценным членом альянса. По его словам, некоторые партнёры сомневаются в этом статусе, но сам Эрдоган считает иначе. Американский президент добавил, что планирует предпринять шаги, которые обрадуют коллегу из Анкары.
«Я, наверное, сделаю что-то такое, что его [Эрдогана] очень порадует», — заявил глава Белого дома.
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