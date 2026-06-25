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Рютте заявил, что Европа и Канада увеличили расходы на оборону из-за Трампа

Рютте: Европа и Канада нарастили расходы на оборону на 1,2 триллиона долларов.

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с начала первого президентского срока Дональда Трампа в 2017 году Европа и Канада нарастили оборонные расходы примерно на 1,2 триллиона долларов.

«Триллион Трампа» показывает, насколько выросли отчисления европейцев и канадцев на оборону с тех пор, как вы вступили в должность (президента США — ред.) в 2017 году … В общей сложности европейцы и канадцы потратили дополнительно 1,2 триллиона (на оборону — ред.)", — сказал Рютте во время своего визита в Белый дом.

Рютте также добавил, что за время второго президентского срока Трампа Канада и Европа суммарно увеличат расходы на оборону более чем на 250 миллиардов долларов за период 2025 и 2026 годов.

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