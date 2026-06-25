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Магнитуду землетрясения в Венесуэле оценили в 7,1

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в Венесуэле в 7,1.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Национальная геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в Венесуэле в 7,1, свидетельствуют данные онлайн-портала ведомства.

Землетрясение зафиксировано в 28 километрах от населенного пункта Монталбан в Венесуэле.

Согласно первоначальным оценкам ведомства, толчки были зафиксированы на глубине 10 километров, однако, по обновленной информации, они произошли на глубине 13 километров.

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