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Экс-премьер Миллер: Варшаве грозит выход из ЕС при присоединении к нему Украины

Вступление Украины в Европейский союз может усилить в Польше настроения в пользу выхода из объединения. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Лешек Миллер.

В эфире радиостанции Radio Zet он заявил, что подобный сценарий способен укрепить движение за так называемый Polexit. По его словам, это произойдёт, если граждане посчитают, что страна теряет финансирование и влияние на принятие решений.

Миллер отметил, что одним из последствий может стать усиление давления на польское сельское хозяйство. Также, по его оценке, Варшава может перейти в категорию стран — чистых плательщиков в бюджет ЕС.

Отдельно он подчеркнул, что присоединение Украины изменит баланс внутри союза. По его словам, Киев станет крупнейшей и одновременно одной из самых бедных стран объединения, что увеличит нагрузку на общий бюджет.

На этом фоне, считает экс-премьер, перераспределение средств ЕС станет неизбежным, а внутри стран-членов может усилиться недовольство текущей политикой Брюсселя.

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз официально стартовали 15 июня. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее признала, что участники объединения пока не готовы назвать конкретную дату вступления Украины.

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