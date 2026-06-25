Экс-премьер Миллер: Варшаве грозит выход из ЕС при присоединении к нему Украины

В эфире радиостанции Radio Zet он заявил, что подобный сценарий способен укрепить движение за так называемый Polexit. По его словам, это произойдёт, если граждане посчитают, что страна теряет финансирование и влияние на принятие решений.
Миллер отметил, что одним из последствий может стать усиление давления на польское сельское хозяйство. Также, по его оценке, Варшава может перейти в категорию стран — чистых плательщиков в бюджет ЕС.
Отдельно он подчеркнул, что присоединение Украины изменит баланс внутри союза. По его словам, Киев станет крупнейшей и одновременно одной из самых бедных стран объединения, что увеличит нагрузку на общий бюджет.
На этом фоне, считает экс-премьер, перераспределение средств ЕС станет неизбежным, а внутри стран-членов может усилиться недовольство текущей политикой Брюсселя.
Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз официально стартовали 15 июня. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее признала, что участники объединения пока не готовы назвать конкретную дату вступления Украины.
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