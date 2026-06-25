Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле, объявлена угроза цунами

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение зафиксировали в 01:04 мск. Эпицентр находился в 56 км от города Валенсия, где проживает около 1,6 млн человек. Очаг залегал на глубине 35 км.
Позднее Геологическая служба США (USGS) уточнила магнитуду — по её оценке, она составила 7,1.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Центр предупреждения о цунами при метеорологической службе США объявил угрозу цунами.
Ранее у берегов Севастополя в Чёрном море сейсмологи зафиксировали 19 землетрясений.
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