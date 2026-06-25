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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле, объявлена угроза цунами

Подземные толчки магнитудой 7,1 зафиксировали в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.

Подземные толчки магнитудой 7,1 зафиксировали в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение зафиксировали в 01:04 мск. Эпицентр находился в 56 км от города Валенсия, где проживает около 1,6 млн человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Позднее Геологическая служба США (USGS) уточнила магнитуду — по её оценке, она составила 7,1.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Центр предупреждения о цунами при метеорологической службе США объявил угрозу цунами.

Ранее у берегов Севастополя в Чёрном море сейсмологи зафиксировали 19 землетрясений.

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