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Спикер парламента Грузии заявил, что ПАСЕ не признает суверенитет страны

Папуашвили: Европарламент и ПАСЕ не признают суверенитет Грузии.

Источник: © РИА Новости

ТБИЛИСИ, 25 июн — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) фактически не признают суверенитет Грузии и волю грузинского народа, выраженную на выборах 2024 года.

ПАСЕ в среду приняла очередную резолюцию по Грузии. В документе утверждается, что демократический регресс в Грузии продолжается.

«Главная проблема заключается в том, что эти две институции — Европарламент и ПАСЕ — не признают суверенитет Грузии. Это реальность, на которую мы должны смотреть прямо», — заявил Папуашвили в интервью телекомпании «Рустави 2».

Спикер напомнил, что Грузия вступила в Совет Европы в 1999 году в том числе для укрепления и защиты своего суверенитета. Однако, по его словам, сегодня организация «фактически стала институтом, который не признает суверенитет Грузии и грузинского народа».

Папуашвили также заявил, что европейские институты не принимают результаты парламентских выборов 2024 года и игнорируют политический выбор граждан страны. По его мнению, часть европейских политиков руководствуется собственными представлениями о том, каким должно быть грузинское общество и политическая система, вместо того чтобы учитывать реальную волю избирателей.

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