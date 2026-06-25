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Трамп: Инфантино попросил меня вручить кубок победителю ЧМ-2026

Дональд Трамп подтвердил, что примет участие в церемонии награждения победителя чемпионата мира по футболу по приглашению главы ФИФА Джанни Инфантино.

Дональд Трамп подтвердил, что примет участие в церемонии награждения победителя чемпионата мира по футболу по приглашению главы ФИФА Джанни Инфантино.

«Думаю, Инфантино проделал отличную работу. И да, он попросил меня вручить кубок», — заявил Трамп, слова которого приводит DawnNews English.

Чемпионат мира 2026 года впервые проводится с участием 48 сборных. Матчи турнира принимают США, Канада и Мексика, а финал состоится 19 июля на арене в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), расположенной неподалёку от Нью-Йорка.

Ранее Инфантино заявил, что вместе с Трампом вручит трофей победителям ЧМ.

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