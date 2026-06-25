Трамп: Инфантино попросил меня вручить кубок победителю ЧМ-2026

Дональд Трамп подтвердил, что примет участие в церемонии награждения победителя чемпионата мира по футболу по приглашению главы ФИФА Джанни Инфантино.
«Думаю, Инфантино проделал отличную работу. И да, он попросил меня вручить кубок», — заявил Трамп, слова которого приводит DawnNews English.
Ранее Инфантино заявил, что вместе с Трампом вручит трофей победителям ЧМ.
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