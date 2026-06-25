Telegraph рассказала, как захват танкера Лондоном поможет Киеву

По мнению британских чиновников, нефть, находящаяся на судне, теперь юридически принадлежит Соединенному Королевству, что позволяет кабинету министров продать ее или использовать иным способом. В настоящее время рассматривается возможность выставления нефти на торги. Ее рыночная стоимость оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Выручку предполагается направить на военные нужды Украины.