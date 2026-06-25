Telegraph рассказала, как захват танкера Лондоном поможет Киеву

Данное судно Лондон относит к так называемому теневому флоту России. Полученные от продажи средства планируется направить на поддержку Украины. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
По мнению британских чиновников, нефть, находящаяся на судне, теперь юридически принадлежит Соединенному Королевству, что позволяет кабинету министров продать ее или использовать иным способом. В настоящее время рассматривается возможность выставления нефти на торги. Ее рыночная стоимость оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Выручку предполагается направить на военные нужды Украины.
Как отмечает The Telegraph, данный план находится на начальной стадии проработки. Чиновники изучают варианты как прямого перечисления средств Киеву, так и закупки военной техники для Вооруженных сил Украины. Российская сторона выступает против любой помощи Украине в условиях конфликта.
Издание пишет, что британские власти могут организовать аукцион по продаже российской нефти с танкера, задержанного в проливе Ла-Манш 14 июня. Источники газеты уточнили, что само судно по завершении расследования, проводимого Национальным агентством по борьбе с преступностью, будет отпущено обратно в Россию.
В качестве альтернативы чиновники рассматривают возможность переработки захваченной нефти на территории Великобритании для использования в энергоснабжении жилых домов. Однако, как уточняет газета, пока не решен вопрос юридической передачи ресурса из государственной собственности в распоряжение энергетических компаний.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 14 июня сообщил, что по его распоряжению британские военные впервые осуществили перехват нефтяного танкера Smyrtos в Ла-Манше. Лондон связывает это судно с Россией.
В операции, продлившейся шесть часов, были задействованы подразделения Королевской морской пехоты, вертолеты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, патрульный самолет RAF P-8, а также корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury. После задержания танкер был поставлен на якорь у южного побережья Англии для последующего наблюдения.
Согласно данным MarineTraffic, Smyrtos ходил под флагом Камеруна. Судно вышло 5 июня из российского порта Усть-Луга. Как писала The Guardian, оно перевозило нефть стоимостью около 40 миллионов долларов и направлялось в Индию.
В Москве подвергли критике задержание танкера Smyrtos Лондоном. Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что сообщение о задержании судна является попыткой отвлечь внимание британского общества от внутренних проблем, в первую очередь миграционного кризиса.
Ранее The Guardian писала, что британские власти начали подготовку к возможному ответу России после задержания нефтяного танкера Smyrtos. Собеседник издания отметил, что ответ России «может произойти где угодно в мире. Вероятно, они не будут спешить и выберут подходящий момент».