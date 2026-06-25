Избирком Колумбии провозгласил де ла Эсприэлью избранным президентом

Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Абелардо де ла Эсприэлью избранным президентом страны по итогам второго тура выборов.
Представитель совета заявил, что де ла Эсприэлья объявляется избранным главой государства на конституционный период 2026—2030 годов.
Политик баллотировался от движения «Защитники Родины». Его итоговый результат составил 12 960 166 голосов. Соперник от правящей коалиции «Исторический пакт» Иван Сепеда Кастро набрал 12 708 312 голосов.
Всего за кандидатов подали 25 668 478 голосов. Недействительными признаны 220 790 бюллетеней, ещё 28 666 оказались незаполненными. Явка составила 26 344 960 человек.
Вице-президентом провозглашён Хосе Мануэль Рестрепо, баллотировавшийся в одной связке с де ла Эсприэльей.
Ранее Сепеда публично признал поражение и поздравил соперника.