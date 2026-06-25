Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за бездействие в отношении Ирана

«(Президент Турции Реджеп Тайип, — “Ъ”) Эрдоган — великий лидер, очень сильная личность, великолепный военный. Я попросил его не ввязываться, и он не вмешался. То же самое сделал председатель (КНР, — “Ъ”) Си Цзиньпин, и, откровенно говоря, [президент России Владимир] Путин тоже», — сказал господин Трамп на встрече с генсеком НАТО Марко Рютте.
Как добавил президент США, у Владимира Путина «есть и другие дела, на которых ему нужно заострить внимание». Он также указал, что главным претендентом на вступление в конфликт на стороне Ирана была Турция. «Но все они остались в стороне, это было просто потрясающе», — сказал Дональд Трамп.