«Глаз в небе» у границ: Самолёт НАТО кружит над Румынией неподалёку от Украины

Ранее Life.ru писал, что самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry, принадлежащий силам НАТО, был замечен над Эстонией — борт совершал круговые полёты над акваторией Рижского залива на высоте более 9 км. Летательный аппарат также поднимался с авиабазы в литовском Шяуляе. В последние недели этот же борт несколько раз замечали в небе над Финляндией.