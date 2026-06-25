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«Глаз в небе» у границ: Самолёт НАТО кружит над Румынией неподалёку от Украины

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО Boeing E-3A Sentry замечен в воздушном пространстве Румынии в непосредственной близости от границы с Украиной и Черноморского побережья. Об этом свидетельствуют данные полётного сервиса Flightradar24.

Источник: Life.ru

Boeing E-3A Sentry — это летающий командный центр, способный обнаруживать воздушные и морские цели на расстоянии до 600 километров и координировать действия авиации и сил ПВО. От места, где в данный момент кружит борт НАТО, до российской границы по прямой -около 270−280 километров.

Согласно данным портала, на момент 00:20 мск самолёт выполнял полёт над Румынией по траектории, близкой к идеальному кругу. Такой маршрут характерен для миссий наблюдения, когда требуется длительное нахождение в одной зоне для мониторинга обстановки.

Борт поднялся в воздух с авиабазы в литовском городе Шяуляй и взял курс в сторону Румынии. На своём пути он обогнул западную границу Украины, пролетев через воздушное пространство Польши, Словакии и Венгрии.

Ранее Life.ru писал, что самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry, принадлежащий силам НАТО, был замечен над Эстонией — борт совершал круговые полёты над акваторией Рижского залива на высоте более 9 км. Летательный аппарат также поднимался с авиабазы в литовском Шяуляе. В последние недели этот же борт несколько раз замечали в небе над Финляндией.

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