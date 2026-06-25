«Глаз в небе» у границ: Самолёт НАТО кружит над Румынией неподалёку от Украины

Согласно данным портала, на момент 00:20 мск самолёт выполнял полёт над Румынией по траектории, близкой к идеальному кругу. Такой маршрут характерен для миссий наблюдения, когда требуется длительное нахождение в одной зоне для мониторинга обстановки.
Ранее Life.ru писал, что самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry, принадлежащий силам НАТО, был замечен над Эстонией — борт совершал круговые полёты над акваторией Рижского залива на высоте более 9 км. Летательный аппарат также поднимался с авиабазы в литовском Шяуляе. В последние недели этот же борт несколько раз замечали в небе над Финляндией.
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