Пытки, унижения и тотальный контроль: на Украине выявили факты насилия над новобранцами ВСУ

Государственное бюро расследований Украины начало проверку фактов насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала». Поводом послужило резонансное расследование, вышедшее в украинских СМИ. Украинские боевики рассказали о случаях суицидов, попытках побегов, жестоких наказаниях, моральных и физических издевательствах командования. По словам экспертов, упомянутые случаи являются лишь малой частью масштабного беспредела и криминала внутри украинской армии и свидетельствуют о тотальном моральном разложении ВСУ.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало досудебную проверку фактов применения насилия и издевательств в получившем дурную славу штурмовом полку ВСУ «Скала».
«Работники ГБР начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в средствах массовой информации, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка “Скала”, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ГБР, дело возбуждено по статье «Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий».
Поводом к началу разбирательств послужило громкое расследование украинских журналистов. В нём они приводят слова военнослужащих, прошедших через «Скалу», и их родственников.
«Концлагерь ВСУ».
Накануне, 23 июня, украинское издание «Бабель» опубликовало масштабное расследование о пытках, издевательствах, доведения до самоубийства и других зверствах, происходящих в «Скале».
«Скала» — самый большой штурмовой полк в ВСУ. Неофициально его ещё называют «полком Сырского» — он не входит ни в один корпус, а напрямую подчиняется высшему командованию. … Полк часто критикуют военные, журналисты и близкие тех, кто туда попал. Из-за обвинений в больших потерях за полком закрепилась репутация «мясного», — говорится в публикации «Бабеля».
Однако, по данным украинских журналистов, полк теряет личный состав не только в бою, но и во время подготовки солдат. За последние полгода «Бабель» насчитал 26 подозрительных смертельных случаев в учебных центрах «Скалы».
На ситуацию внутри подразделения проливают свет слова украинских боевиков, прошедших или проходящих службу в «Скале», и их родственников.
Как отмечают журналисты «Бабеля», мобилизованным украинцам «дают понять, куда они попали» ещё на этапе распределения.
Новобранцев размещают в так называемом «курятнике» — длинном здании без окон, разделённом на шесть жилых блоков. По данным «Бабеля», одновременно на объекте пребывает до 1,2 тыс. человек.
По прибытии мужчин раздевают до нага и обыскивают. Дальнейшие перемещения по территории «курятника» осуществляются в сопровождении вооружённых конвоиров. За оплошности мобилизованных физически наказывают.
Сгенерировано с помощью ИИ.
При этом, со слов украинских боевиков, среди новоприбывших немало наркозависимых, о чём командование прекрасно осведомлено. Их размещают отдельно от остальных мобилизованных.
«Наркоманы в одну сторону, потому что они неадекватно ведут себя, кому-то нехорошо. Если плохо себя ведут, их жёстко бьют. Те, кто спокойнее, ждут своего часа», — рассказал журналистам бывший военнослужащий полка.
Он также поделился историей, как провёл двое суток в карцере с четырьмя людьми «под белкой».
По его словам, в состоянии ломки мобилизованные бредили, видели галлюцинации и вели себя неадекватно. Чтобы их усмирить, охрана периодически пускала в карцер слезоточивый газ.
Сгенерировано с помощью ИИ.
Ранее о проблеме мобилизации в ВСУ наркоманов говорили и официальные лица в Киеве. В частности, масштаб явления признала украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.
Между тем, после «курятника» мобилизованные попадают на территорию тренировочных лагерей, расположенных в лесной местности.
Там мобилизованных всё также охраняют с автоматами и полностью контролируют их перемещение.
«Даже в туалет они имеют право пойти, лишь когда соберётся достаточное количество желающих, минимум пятеро, и лишь в сопровождении охранника с автоматом», — приводят слова сбежавшего из «Скалы» боевика журналисты «Бабеля».
Также подчёркивается, что для предотвращения побегов тренировочные лагеря окружены минными заграждениями. Со слов украинских боевиков, они становились свидетелями подрывов неудачливых беглецов.
Кроме того, как следует из расследования «Бабеля», в тренировочных лагерях «Скалы» при попытке побега охрана нередко стреляет на поражение, а при поимке применяет грубые телесные наказания и пытки.
Боевики ВСУ рассказывают — такое отношение к личному составу периодически доводит людей до самоубийства. Как заявил один из сбежавших военнослужащих, он лично был свидетелем по меньшей мере девяти суицидов.
Между тем официальные представители «Скалы» отрицают или смягчают показания военных.
По словам начальника группы гражданско-военного сотрудничества полка Андрея Сурая, которого цитируют украинские журналисты, случаи насилия в полку случаются, но не носят системный характер.
«Существует ли такая проблема, что люди, которым нужно выполнять задание и добиться выполнения задания от того, кто этого не хочет, какими-то неуставными методами? Ну, конечно, она есть. Боремся ли мы с ней? Да, конечно», — приводит слова представителя «Скалы» издание «Бабель».
«На подвал».
На фоне ситуации со «Скалой» примечательна обстановка в украинских ТЦК. Помимо насильственной мобилизации, часто попадающей в объективы камер, военкомы совершают и другие противоправные действия.
Военнослужащий ВСУ.
Gettyimages.ru.
© Diego Herrera Carcedo / Anadolu.
Так, по информации украинского издания «СТРАНА.ua», в суд направили дело трёх вознесенских военкомов, которые в 2024 году пять дней держали в подвале и избивали многодетного отца, воспитывающего пятерых детей и имеющего проблемы со здоровьем.
Уточняется, что две воинские части отказались принимать мужчину из-за проблем со здоровьем. Тогда сотрудники ТЦК закрыли его «на подвале», требуя согласиться на добровольную мобилизацию и подписать документы об отсутствии претензий.
В результате мужчина получил сотрясение мозга, перелом руки и ребра, многочисленные ссадины и инфицированные раны от связывания.
Между тем в одном из ТЦК Одесской области в середине июня была пресечена схема насильственной мобилизации украинцев.
«Работники ГБР задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими. Мужчин незаконно удерживали в помещениях центра комплектования, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление. Также следствием установлены отдельные факты совершения в отношении потерпевших насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении украинского ГБР.
Как отмечает в своей публикации издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в прокуратуре, группа так называемых «добровольных помощников» военкомов занималась вымогательством денег и выполняла план по мобилизации от пятерых человек ежедневно.
«Террористические методы».
Как констатировали в беседе с RT эксперты, упомянутые случаи со «Скалой» и украинскими военкоматами являются лишь малой частью масштабного беспредела и криминала в украинской армии.
Военнослужащий ВСУ.
Gettyimages.ru.
© Scott Peterson.
Как полагают аналитики, одним из отягчающих факторов является нахождение на военных должностях людей с неонацистскими взглядами и повреждённой психикой.
«В так называемых идеологических батальонах, а “Скала” именно такой, собираются самые отъявленные отморозки, маньяки, реальные убийцы, освобождённые по амнистии для службы в ВСУ. Это касается и ТЦК. Человек с устойчивыми моральными принципами вряд ли решится пойти туда служить. Это грязная, аморальная работа — отлавливать людей на смерть», — заявил в разговоре с RT заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
По словам директора Центра политической информации Алексея Мухина, такая ситуация сложилась из-за желания киевских властей пополнять ряды ВСУ любыми способами.
«Подобного рода практика появилась и расцвела в результате общего отсутствия ответственности за преступления, которые допускаются на Украине. Власти предпочитают использовать таких людей именно в военной сфере, аккумулируют и превращают их в расходный материал против России», — заявил эксперт в беседе с RT.
Со своей стороны, Иван Скориков подчеркнул, что происходящие события являются доказательством тотального морального разложения ВСУ.
«На идеологии, на пропаганде уже мобилизовать не получается. Ведь упомянутые преступления были совершены в отношении новобранцев, которых силой отправили в окоп. Вот такими террористическими методами ВСУ пытается пополнять свои ряды. Поэтому они и терпят поражение на фронте», — сказал Скориков.
В этой связи Алексей Мухин высказал мнение, что сложившиеся условия выгодны и западным кураторам Киева, использующим Украину в качестве оружия против России.
«Украинская армия сейчас представляет собой организованную преступную группировку, не отягощённую никакими конвенциями и нормами. В этом амплуа Запад использует ВСУ против России, их не жалко. Подобного рода практика, безусловно, нуждается в юридической оценке и соответствующих выводах», — резюмировал эксперт.