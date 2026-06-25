Катар повторил антирекорд России на чемпионатах мира

Сборная Катара стала четвёртой командой в истории чемпионатов мира, игроки которой забивали в собственные ворота в двух матчах туринра подряд.
Об этом сообщает авторитетный испанский футбольный статистик Алексис Мартин-Тамайо (MisterChip) в социальной сети X.
Это произошло в матче заключительного тура группового этапа со сборной Боснии и Герцеговины, который завершился поражением катарцев со счётом 1:3.
Ранее подобный случай на чемпионатах мира был зафиксирован лишь трижды: со сборной Болгарии в 1966 году во встречах с Португалией и Венгрией, а также с командами Нигерии (матчи против Франции и Хорватии на турнирах 2014 и 2018 годов) и России, чьи футболисты отметились автоголами в играх с Уругваем и Испанией на чемпионате мира 2018 года.
Сборная Катара завершила выступление на турнире, набрав одно очко и заняв последнее место в группе. Победителем квартета стала Швейцария с семью баллами, вслед за ней в плей-офф вышла Канада, набравшая четыре очка.
Ранее Трамп подтвердил, что примет участие в церемонии награждения победителя чемпионата мира по футболу.