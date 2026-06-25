Катар повторил антирекорд России на чемпионатах мира

Ранее подобный случай на чемпионатах мира был зафиксирован лишь трижды: со сборной Болгарии в 1966 году во встречах с Португалией и Венгрией, а также с командами Нигерии (матчи против Франции и Хорватии на турнирах 2014 и 2018 годов) и России, чьи футболисты отметились автоголами в играх с Уругваем и Испанией на чемпионате мира 2018 года.