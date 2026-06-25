Запад хочет использовать Грузию как прокси-страну, заявил депутат

ТБИЛИСИ, 25 июн — РИА Новости. Первый заместитель председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Леван Мачавариани, комментируя резолюцию ПАСЕ, заявил, что западные структуры стремятся привести к власти в Грузии «агентуру», чтобы использовать страну в качестве прокси-государства.
В среду ПАСЕ приняла очередную резолюцию по Грузии, в которой выразила обеспокоенность политической ситуацией в стране, призвала к проведению демократических реформ и вновь подвергла критике действия грузинских властей.
«Они (Запад — ред.) хотят агентуру во власти, чтобы использовать Грузию как прокси-страну. Им нужна не национальная власть, а агентура», — заявил Мачавариани в эфире телекомпании «Имеди».
По словам депутата, очередная резолюция ПАСЕ не содержит ничего нового и является очередным проявлением поддержки радикальной оппозиции со стороны европейских структур.