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Запад хочет использовать Грузию как прокси-страну, заявил депутат

Депутат Мачавариани: Западу нужна агентура во власти Грузии.

ТБИЛИСИ, 25 июн — РИА Новости. Первый заместитель председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Леван Мачавариани, комментируя резолюцию ПАСЕ, заявил, что западные структуры стремятся привести к власти в Грузии «агентуру», чтобы использовать страну в качестве прокси-государства.

В среду ПАСЕ приняла очередную резолюцию по Грузии, в которой выразила обеспокоенность политической ситуацией в стране, призвала к проведению демократических реформ и вновь подвергла критике действия грузинских властей.

«Они (Запад — ред.) хотят агентуру во власти, чтобы использовать Грузию как прокси-страну. Им нужна не национальная власть, а агентура», — заявил Мачавариани в эфире телекомпании «Имеди».

По словам депутата, очередная резолюция ПАСЕ не содержит ничего нового и является очередным проявлением поддержки радикальной оппозиции со стороны европейских структур.

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