Марочко: ВС РФ наступают на восток и запад от Иволжанского

ЛУГАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Российские бойцы, взяв под контроль Иволжанское Сумской области, наступают на восток и запад от населенного пункта, под их удар попадают ВСУ еще в двух населенных пунктах. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Контроль над поселением военный эксперт назвал стратегическим успехом военных РФ, поскольку Иволжанское можно использовать в качестве плацдарма.
«Сейчас, по моей информации, идет расширение зоны контроля как на восток, так и на запад от данного населенного пункта. Следовательно, под прицелом наших военнослужащих два населенных пункта — это Кияница на востоке и Хотень на западе», — сказал он.
Марочко добавил, что Иволжанское находится на стыке «обширных лесных насаждений». По его словам, лесистая местность на этом участке позволит военным РФ укрыться от дронов противника.
Об установлении контроля над Иволжанским в Сумской области в Минобороны РФ сообщили 24 июня.