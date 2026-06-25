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В Каракасе есть пострадавшие и разрушения после мощного землетрясения

В столице Венесуэлы есть пострадавшие и разрушения после сильных подземных толчков.

В столице Венесуэлы есть пострадавшие и разрушения после сильных подземных толчков.

На улицах Каракаса видны разрушения. Сотрудникам спецслужб на месте происшествия помогают местные жители.

Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.

Также сообщается о землетрясении в префектуре Иватэ в Японии, подземные толчки ощущались в Токио.

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