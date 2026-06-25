В Колумбии объявили победителя президентских выборов

Ранее Сепеда публично признал поражение на выборах, заявив, что принимает результаты голосования и признает де ла Эсприэлью новым президентом Республики. Согласно законодательству, ему предоставлено право занять место в Сенате Республики, а его кандидату в вице-президенты — место в Палате представителей.