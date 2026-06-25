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Винисиус оформил дубль в первом тайме матча между Бразилией и Шотландией

Вингер сборной Бразилии Винисиус Джуниор оформил дубль в первом тайме матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу с национальной командой Шотландии.

Вингер сборной Бразилии Винисиус Джуниор оформил дубль в первом тайме матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу с национальной командой Шотландии.

По итогам первой сорокапятиминутки пятикратные чемпионы мира ведут со счётом 2:0. Винисиус отличился на на седьмой и третьей компенсированной к первому тайму минутах.

Таким образом, бразилец догнал Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров — у всех трёх игроков по четыре мяча в активе. Лидером списка остаётся Лионель Месси, забивший уже пять мячей в рамках текущего мундиаля.

Сборная Шотландии подошла к матчу на третьем месте в группе C, имея в активе три очка после двух туров. Бразильцы перед началом встречи возглавляли таблицу квартета с четырьмя баллами.

Ранее сборная Катара повторила антирекорд команды России на чемпионатах мира по футболу.

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