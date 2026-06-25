Ливан обсуждает с Израилем и США границы «пилотных зон» в южных районах страны

«В рамках продолжающегося пятого раунда переговоров в Вашингтоне в среду состоялась трехсторонняя встреча военных делегаций, — указывается в заявлении. — На ней был достигнут прогресс на пути создания “пилотных зон”, которые перейдут под контроль ливанской армии после вывода оттуда израильских войск». Как отмечается в тексте, участники переговоров обсуждают «географические границы зон и механизм реализации достигнутых договоренностей».
Проект создания «пилотных зон» был выдвинут США на четвертом раунде переговоров в Вашингтоне, который состоялся 2−3 июня. В ходе эксперимента ливанским военным предстоит продемонстрировать способность держать ситуацию под контролем и противостоять возможным вылазкам шиитской организации «Хезболлах», бойцы которой должны полностью покинуть территорию к югу от реки Литани.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявил, что переговорщики в Вашингтоне «принимают меры по укреплению режима прекращения огня, за которыми последует вывод израильских войск и размещение ливанской армии, что позволит начать процесс послевоенного восстановления».