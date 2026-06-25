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Ливан обсуждает с Израилем и США границы «пилотных зон» в южных районах страны

Проект создания подобных зон был выдвинут Соединенными Штатами на четвертом раунде переговоров в Вашингтоне, который состоялся 2−3 июня.

БЕЙРУТ, 25 июня. /ТАСС/. Военные делегации США, Ливана и Израиля обсуждают на переговорах в Вашингтоне географические границы «пилотных зон» в южных районах Ливана, которые находятся сейчас под израильской оккупацией. Об этом сообщила канцелярия президента республики в X.

«В рамках продолжающегося пятого раунда переговоров в Вашингтоне в среду состоялась трехсторонняя встреча военных делегаций, — указывается в заявлении. — На ней был достигнут прогресс на пути создания “пилотных зон”, которые перейдут под контроль ливанской армии после вывода оттуда израильских войск». Как отмечается в тексте, участники переговоров обсуждают «географические границы зон и механизм реализации достигнутых договоренностей».

Проект создания «пилотных зон» был выдвинут США на четвертом раунде переговоров в Вашингтоне, который состоялся 2−3 июня. В ходе эксперимента ливанским военным предстоит продемонстрировать способность держать ситуацию под контролем и противостоять возможным вылазкам шиитской организации «Хезболлах», бойцы которой должны полностью покинуть территорию к югу от реки Литани.

Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявил, что переговорщики в Вашингтоне «принимают меры по укреплению режима прекращения огня, за которыми последует вывод израильских войск и размещение ливанской армии, что позволит начать процесс послевоенного восстановления».

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