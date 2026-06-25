Фицо: Словакия не будет выделять €70 млрд для Украины

«С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО в Анкаре, …и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. Говорится о €70 млрд для поддержки войны на Украине. Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», — сказал господин Фицо (цитата по YouTube-каналу правительства).