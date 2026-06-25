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Фицо: Словакия не будет выделять €70 млрд для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине в размере €70 млрд. По словам премьера, Словакия готова помогать Украине гуманитарно, но не будет выделять деньги на оружие и войну.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине в размере €70 млрд. По словам премьера, Словакия готова помогать Украине гуманитарно, но не будет выделять деньги на оружие и войну.

«С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО в Анкаре, …и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. Говорится о €70 млрд для поддержки войны на Украине. Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», — сказал господин Фицо (цитата по YouTube-каналу правительства).

Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7−8 июля. В начале июня Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что НАТО обсуждает выделение Украине военной помощи в размере €70 млрд. Предложение, распространенное Германией, предусматривает создание нового механизма для повышения прозрачности распределения финансирования для Украины.

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