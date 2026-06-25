Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения подготовит новые учебники по всем школьным предметам

Единые учебные пособия появятся по всем общеобразовательным предметам, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Источник: RT на русском

Единые учебные пособия появятся по всем общеобразовательным предметам, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Об этом Кравцов рассказал в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что в список для 10−11-х классов планируется включить пособия по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии. Для 5−9-х классов подготовят учебник по труду.

Министр добавил, что к созданию пособий по математике, информатике, физике, химии и биологии подключилась Российская академия наук. Эта работа ведётся в рамках утверждённого правительством плана по улучшению математического и естественно-научного образования.

Кравцов также напомнил, что единый учебник истории уже получил высокую оценку педагогов, а подготовка государственных учебников по обществознанию полностью завершена.

Ранее Кравцов впервые показал новые учебники по обществознанию, по которым с 1 сентября будут обучаться школьники девятых и десятых классов.