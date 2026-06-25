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Сайбари стал первым африканцем, забившим во всех матчах группового этапа ЧМ

Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари стал первым футболистом в истории национальной команды, которому удалось забить во всех матчах группового этапа чемпионата мира.

Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари стал первым футболистом в истории национальной команды, которому удалось забить во всех матчах группового этапа чемпионата мира.

Об этом сообщает статистический портал Squawka. Кроме того, ранее ни один футболист из сборных, не представляющих УЕФА или КОНМЕБОЛ, не забивал в каждом из своих трёх первых матчей на мундиалях.

Хавбек отметился забитым мячом в первом тайме матча третьего тура группового этапа с командой Гаити, который проходит в эти минуты.

Ранее полузащитник поражал ворота сборных Бразилии (1:1) и Шотландии (1:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года в Катаре победила команду Франции.

Ранее сообщалось, что Винисиус забил в третьем матче ЧМ-2026 подряд.

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