Трамп рассказал о позиции России по конфликту США с Ираном

Президент США Дональд Трамп утверждает, что просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не вмешиваться в конфликт Вашингтона с Тегераном, на что тот согласился будто бы.
«Я попросил его не вмешиваться. И он сделал это…» — сказал глава Белого дома в ходе общения с журналистами.
По словам американского лидера, такую же позицию заняли Россия и Китай.
Напомним, 17 июня Дональд Трамп выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину за сохранение нейтралитета в конфликте с Ираном.
В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не предпринимает попыток вклиниться в переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Глава МИД пожелал их диалогу успеха.