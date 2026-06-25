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Трамп рассказал о позиции России по конфликту США с Ираном

Трамп заявил, что, подобно тому как поступили Россия и Китай, Турция по его просьбе не стала вмешиваться в конфликт США с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп утверждает, что просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не вмешиваться в конфликт Вашингтона с Тегераном, на что тот согласился будто бы.

«Я попросил его не вмешиваться. И он сделал это…» — сказал глава Белого дома в ходе общения с журналистами.

По словам американского лидера, такую же позицию заняли Россия и Китай.

Напомним, 17 июня Дональд Трамп выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину за сохранение нейтралитета в конфликте с Ираном.

В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не предпринимает попыток вклиниться в переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Глава МИД пожелал их диалогу успеха.

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