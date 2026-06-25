Посол Дарчиев: лучшие сыновья и дочери России противостоят нацизму в Европе

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Подобно своим предкам в годы Великой Отечественной войны, лучшие сыновья и дочери России противостоят последователям нацизма в Европе. Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев на показе фильма «Летят журавли» в российском посольстве в американской столице Вашингтоне.
«Суровые черно-белые кадры запечатлели эту человеческую трагедию, те физические и нравственные страдания, которые обрушились на военное поколение, пронзительную сцену, когда главный герой под марш “Прощание славянки” уходит на фронт, а его любимая не смогла с ним проститься», — сказал он.
«Простые советские люди встали на пути нацистских полчищ, разгромили ценой беспримерного мужества и самопожертвования силы зла и человеконенавистничества, как сегодня лучшие сыны и дочери России противостоят современным последователям нацизма, который прорастает ядовитыми всходами в современной Европе», — подчеркнул дипломат.