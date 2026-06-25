Посол Дарчиев: лучшие сыновья и дочери России противостоят нацизму в Европе

«Суровые черно-белые кадры запечатлели эту человеческую трагедию, те физические и нравственные страдания, которые обрушились на военное поколение, пронзительную сцену, когда главный герой под марш “Прощание славянки” уходит на фронт, а его любимая не смогла с ним проститься», — сказал он.