У границы Румынии с Украиной зафиксировали самолет НАТО

Максимальная дальность действия радара самолета данного типа составляет около 600 км. По приблизительным расчетам, расстояние от предполагаемого маршрута полета до российской границы составляет примерно 270−280 км по прямой линии.
Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Швеции задействовали самолет S102B Korpen для мониторинга последствий атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург.
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