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У границы Румынии с Украиной зафиксировали самолет НАТО

Самолет НАТО заметили недалеко от границы с Украиной.

Источник: Аргументы и факты

В воздушном пространстве Румынии, в непосредственной близости от украинской границы и акватории Черного моря, был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flighradar24.

Максимальная дальность действия радара самолета данного типа составляет около 600 км. По приблизительным расчетам, расстояние от предполагаемого маршрута полета до российской границы составляет примерно 270−280 км по прямой линии.

Самолет поднялся в воздух из аэропорта города Шяуляй, расположенного в Литве, после чего он пролетел воздушное пространство Польши, Словакии и Венгрии, обходя западную границу Украины, и достиг воздушного пространства Румынии.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Швеции задействовали самолет S102B Korpen для мониторинга последствий атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург.

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