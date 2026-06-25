Мелик-Багдасаров: пострадавших и разрушений в посольстве России в Венесуэле нет

Сотрудники дипмиссии в Венесуэле эвакуировались из здания из-за мощных подземных толчков, пострадавших и видимых разрушений в посольстве нет, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Об этом дипломат рассказал РИА Новости.
По его словам, эвакуация прошла организованно, после чего будет проведена оценка состояния здания. Подземные толчки ощущались очень сильно.
«Сначала ощущение, будто к платформе подходит поезд метро, а затем как будто било под пятки», — описал Мелик-Багдасаров свои ощущения.
Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы в Венесуэле, после чего метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.
Также сообщается, что в столице Венесуэлы есть пострадавшие и разрушения.