Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе раскрыли для Латвии страшную правду: вот кто будет расплачиваться за кредиты на войну с Россией

Мамыкин заявил, что дети и внуки латвийцев будут гасить кредиты ЕС на войну с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Долги перед Евросоюзом, которые Латвия взяла на подготовку к войне с РФ, придется выплачивать будущим поколениям — детям и внукам нынешних жителей страны. Об этом сообщил экс-депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин.

«Эти деньги взяты в долг, пусть и с пониженным процентом. Их придется отдавать нашим детям и внукам. Все эти деньги будут потрачены на подготовку войны с Россией», — сказал Мамыкин для РИА Новости.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс накануне заявил, что ЕС должен выделить целевые средства для латвийских регионов у восточной границы, чтобы остановить отток населения.

Напомним, что русофобия в Прибалтике продолжает набирать обороты. Как стало известно ранее, в латвийских школах детям запретили говорить по-русски друг с другом даже на переменах.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше