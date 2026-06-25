Космонавты на МКС в июле выведут 25-е поколение космических мух

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские космонавты в ходе экспериментов на Международной космической станции в июле выведут 24-е и 25-е поколения мух-дрозофил, предки которых были рождены в космосе, сообщила РИА Новости заведующий лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.
«Будет две серии экспериментов — с линией, которая летит первый раз, и с линией, которая уже имеет несколько полетов — для этой линии поколение 24−25. Возвращение — 26 июля», — сказала Огнева.
Новых насекомых для проведения эксперимента «Цитомеханариум» доставит на МКС корабль «Союз МС-29», полет которого запланирован на 14 июля.
Первые два поколения мух были выведены в начале апреля 2025 года. Личинки доставили на корабле «Союз МС-27» 8 апреля в составе 73-й экспедиции, а вернули на «Союзе МС-26» 20 апреля. Седьмое поколение потомков космических насекомых было отправлено в полет на биоспутнике «Бион-М» № 2 20 августа — 19 сентября 2025 года. В этом полете появились 9-е и 10-е поколения.
Еще один эксперимент прошел 27 ноября — 9 декабря. Потомков мух, выведенных во время полета «Биона», доставили на МКС на корабле «Союз МС-28», а уже 14-е, 15-е и 16-е поколения вернули на «Союзе МС-27».