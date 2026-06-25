Неймар вышел на поле в футболке сборной Бразилии впервые за 980 дней

Неймар вышел на поле в составе сборной Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с командой Шотландии.
Это первое выступление футболиста за национальную команду с 18 октября 2023 года, когда он принял участие во встрече с Уругваем (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира и получил разрыв крестообразных связок колена.
Из-за повреждения и последующего восстановления Неймар пропустил 32 матча своей национальной команды.
Ранее Катар повторил антирекорд России на чемпионатах мира.
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