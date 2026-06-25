На АЭС «Фукусима» не выявили нештатных ситуаций из-за землетрясения

ТОКИО, 25 июн — РИА Новости. На АЭС «Фукусима-1» и «Фукусма-2» на северо-востоке Японии нештатных ситуаций не выявлено, сообщил оператор станции — компания ТЕРСО.
Мониторинговые службы радиации в районе станций также не выявили отклонений от нормы. Обе станции в настоящее время остановлены, на АЭС «Фукусима-1» продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.
Также нештатных ситуаций не выявлено и на АЭС «Онагава» оператора Tohoku Electric Power Company. На АЭС «Онагава» три реактора, из них работает второй, первый подлежит демонтажу, третий остановлен длительное время. Компания проверяет состояние еще одной АЭС — «Хигасидори», остановленной длительное время.
Сильно землетрясение магнитудой 6,9 произошло в море в районе префектуры Иватэ. Опасности цунами нет. Очаг залегал на глубине 50 километров. Толчки ощущались в Токио. Правительство Японии создало экстренный штаб в связи с землетрясением.
Информации о разрушениях и жертвах к этому часу нет.