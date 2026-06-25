На АЭС «Фукусима» не выявили нештатных ситуаций из-за землетрясения

Также нештатных ситуаций не выявлено и на АЭС «Онагава» оператора Tohoku Electric Power Company. На АЭС «Онагава» три реактора, из них работает второй, первый подлежит демонтажу, третий остановлен длительное время. Компания проверяет состояние еще одной АЭС — «Хигасидори», остановленной длительное время.