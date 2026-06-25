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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. Угрозы цунами нет, сообщает газета Mainichi со ссылкой на японское метеорологическое агентство.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. Угрозы цунами нет, сообщает газета Mainichi со ссылкой на японское метеорологическое агентство.

Землетрясение произошло в 7:30 по местному времени (1:30 мск). Сильнее всего подземные толчки ощущались в префектуре Аомори, в городе Хасиками. Они также ощущались в Токио.

Эпицентр землетрясения залегал у побережья префектуры Иватэ. Глубина очага — 50 км. Было выпущено экстренное предупреждение о сильных подземных толчках, отмечает метеорологическое агентство Японии.