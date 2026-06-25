Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каракасе после землетрясения обрушилось здание, есть погибшие

Жилое здание обрушилось в Каракасе после землетрясения, есть погибшие.

КАРАКАС, 25 июн — РИА Новости. Жилое здание обрушилось в Каракасе, есть погибшие, передает корреспондент РИА Новости.

Здание обрушилось в районе Сан-Бернардино. Из-под завалов вытащили нескольких погибших и раненых, работы по поиску продолжаются.

В среду в Венесуэле был выходной день, поэтому многие люди были дома.

В районе обрушения находятся представители местных властей, пожарные, спасатели.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше