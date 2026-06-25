В Каракасе после землетрясения обрушилось здание, есть погибшие

КАРАКАС, 25 июн — РИА Новости. Жилое здание обрушилось в Каракасе, есть погибшие, передает корреспондент РИА Новости.
Здание обрушилось в районе Сан-Бернардино. Из-под завалов вытащили нескольких погибших и раненых, работы по поиску продолжаются.
В среду в Венесуэле был выходной день, поэтому многие люди были дома.
В районе обрушения находятся представители местных властей, пожарные, спасатели.
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