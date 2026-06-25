«Последнее прибежище». В США раскрыли, на чью защиту рассчитывает Зеленский

«Сотни тысяч поляков погибли от рук украинских нацистов. И когда их решают эксгумировать и перезахоронить с почестями — это оскорбление, на которое просто нельзя не отреагировать. Теперь вопрос — почему? Почему Зеленский считает, что это хорошая идея? Вот это, по-моему, главный вопрос. И ответ, как я думаю, в том, что он либо полностью связал себя с нацистами, с неонацистами, если угодно, либо чувствует, что находится под их влиянием, либо просто не свободен от них», — отметил он.