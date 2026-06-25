МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский находится под влиянием неонацистов и вынужден задабривать их, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
«Сотни тысяч поляков погибли от рук украинских нацистов. И когда их решают эксгумировать и перезахоронить с почестями — это оскорбление, на которое просто нельзя не отреагировать. Теперь вопрос — почему? Почему Зеленский считает, что это хорошая идея? Вот это, по-моему, главный вопрос. И ответ, как я думаю, в том, что он либо полностью связал себя с нацистами, с неонацистами, если угодно, либо чувствует, что находится под их влиянием, либо просто не свободен от них», — отметил он.
По словам Макговерна, главе киевского режима приходится оказывать неонацистам особые знаки внимания.
«Иными словами, они — его последнее прибежище, и он вынужден на них полагаться. Он пытается их задобрить показными жестами», — добавил эксперт.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.