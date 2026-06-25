Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в Иране

«Я не знаю, смогут ли они вообще установить, чья это была вина, потому что тогда ракеты летали повсюду. И то, что произошло, — ужасно. Но ракеты действительно летали со всех сторон. Кто-то сказал, что это была наша ракета? Ну, возможно, это и не была наша ракета. Но я не видел ничего, что заставило бы меня поверить, что это была именно она. Было достаточно ракет, которые запускали и другие стороны», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.
По словам американского лидера, если в ходе расследования инцидента удастся установить виновных, ими точно не окажутся Соединенные Штаты.
«Я имею в виду, если вы найдете правильный ответ, я не думаю, что это будем мы. Я не думаю, что это были мы. В то время было выпущено много ракет», — указал Трамп.
Ранее, 31 мая, глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи сообщил, что республика намерена привлечь США к ответственности за удар по школе для девочек в Минабе. Парламентарий отметил, что в стране не забудут погибших мучеников, в том числе убитого США верховного лидера Али Хаменеи.
Атака на начальную школу для девочек в Минабе была совершена 28 февраля — в день, когда США и Израиль начали против Ирана военную операцию. В результате произошедшего погибли минимум 170 человек, включая несовершеннолетних.