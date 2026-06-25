Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в Иране

«Я не знаю, смогут ли они вообще установить, чья это была вина, потому что тогда ракеты летали повсюду. И то, что произошло, — ужасно. Но ракеты действительно летали со всех сторон. Кто-то сказал, что это была наша ракета? Ну, возможно, это и не была наша ракета. Но я не видел ничего, что заставило бы меня поверить, что это была именно она. Было достаточно ракет, которые запускали и другие стороны», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.