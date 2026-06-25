Марочко: российские бойцы закрепились на востоке Любицкого

ЛУГАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Силы РФ, расширив зону контроля у Любицкого Запорожской области, закрепились в восточной части населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За истекшие сутки в районе Любицкого в Запорожской области велись боевые действия. По той информации, которая мне приходит, наши военнослужащие закрепились на восточной окраине данного населенного пункта — в лесополосе», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы вплотную подошли к Любицкому и начали бои за контроль над населенным пунктом.