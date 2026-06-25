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Марочко: российские бойцы закрепились на востоке Любицкого

ВС РФ расширили зону контроля, отметил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Силы РФ, расширив зону контроля у Любицкого Запорожской области, закрепились в восточной части населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За истекшие сутки в районе Любицкого в Запорожской области велись боевые действия. По той информации, которая мне приходит, наши военнослужащие закрепились на восточной окраине данного населенного пункта — в лесополосе», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы вплотную подошли к Любицкому и начали бои за контроль над населенным пунктом.