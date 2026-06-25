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Марокко взял верх над Гаити и во второй раз подряд вышел в плей-офф ЧМ

Сборная Марокко обыграла национальную команду Гаити в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: RT на русском

Сборная Марокко обыграла национальную команду Гаити в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча, проходившая на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, завершилась со счётом 4:2.

на 10-й минуте мяч в свои ворота срезал Боно — этот гол стал первым для сборной Гаити в истории чемпионатов мира.

С 39-й минуты и до окончания первого тайма команды забили ещё три мяча. Отличились Ашраф Хакими (39-я минута), Уилсон Изидор (43-я) и Исмаэль Сайбари (45+1).

На 78-й минуте Суфьян Рахими вывел сборную Марокко вперёд, а ещё через 11 минут Жессим Яссин установил окончательный счёт — 4:2.

Таким образом, сборная Марокко набрал 7 очков и заняла второе место в группе C. Команда Гаити расположилась на последней строчке (0 очков).

Ранее сообщалось, что Сайбари стал первым африканцем, забившим во всех матчах группового этапа ЧМ.