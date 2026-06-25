Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Каракаса получил повреждения при землетрясении

Аэропорт Каракаса имени Симона Боливара получил повреждения из-за землетрясения.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 25 июн — РИА Новости. Международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара получил повреждения в результате землетрясения, видео разрушений распространяют пользователи социальных сетей.

На видео пользователей соцсети Х виден зал регистрации аэропорта в Майкетии, заполненный пылью, заметны обрушившиеся элементы подвесного потолка и поврежденные стеновые панели.

Подлинность видео РИА Новости подтвердить не удалось. Официальных сообщений о повреждениях в аэропорту на момент публикации не поступало.

Ранее пользователи соцсетей публиковали фото и видео последствий землетрясения в различных районах Венесуэлы. На них были запечатлены повреждения отдельных зданий, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как одного пострадавшего несут на носилках около разрушенного дома.

Национальная геологическая служба США пересмотрела в большую сторону магнитуду землетрясения в Венесуэле с 7,1 до 7,5 и 7,2, уточнив, что было две серии толчков.

Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения, зафиксированного в 28 километрах от населенного пункта Монталбан, составила 7,1.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше