Аэропорт Каракаса получил повреждения при землетрясении

МЕХИКО, 25 июн — РИА Новости. Международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара получил повреждения в результате землетрясения, видео разрушений распространяют пользователи социальных сетей.
На видео пользователей соцсети Х виден зал регистрации аэропорта в Майкетии, заполненный пылью, заметны обрушившиеся элементы подвесного потолка и поврежденные стеновые панели.
Подлинность видео РИА Новости подтвердить не удалось. Официальных сообщений о повреждениях в аэропорту на момент публикации не поступало.
Ранее пользователи соцсетей публиковали фото и видео последствий землетрясения в различных районах Венесуэлы. На них были запечатлены повреждения отдельных зданий, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как одного пострадавшего несут на носилках около разрушенного дома.
Национальная геологическая служба США пересмотрела в большую сторону магнитуду землетрясения в Венесуэле с 7,1 до 7,5 и 7,2, уточнив, что было две серии толчков.
Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения, зафиксированного в 28 километрах от населенного пункта Монталбан, составила 7,1.