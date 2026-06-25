Жилой дом обрушился в Каракасе после землетрясения, есть погибшие

В районе Сан-Бернардино в Каракасе обрушилось жилое здание, из-под завалов извлечены тела погибших и раненые.
Об этом сообщает РИА Новости.
Поисково-спасательная операция продолжается. На месте обрушения работают представители местных властей, пожарные расчёты и спасатели.
Также сообщается о землетрясении в префектуре Иватэ в Японии, подземные толчки ощущались в Токио.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше