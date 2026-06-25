Дубль Винисиуса помог Бразилии разгромить Шотландию на ЧМ и занять первое место в группе

Сборная Бразилии разгромила национальную команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча, проходившая на стадионе «Хард Рок» в Майами, завершилась со счётом 3:0.
Дублем в составе пятикратных чемпионов мира отметился Винисиус Джуниор (7-я и 45+3 минуты), а ещё один мяч в свой актив записал Матеус Кунья (60-я минута).
Таким образом, сборная Бразилии с семью очками заняла итоговое первое место в группе C. Шотландцы, в свою очередь, набрали три очка и имеют теоретические шансы на попадание в плей-офф с третьей позиции.
Ранее сообщалось, что Неймар вышел на поле в футболке сборной Бразилии впервые за 980 дней.