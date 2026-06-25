В Госдуме рассказали о новых правилах работы микрофинансовых организаций

«Новый базовый стандарт для микрофинансовых организаций — это важный шаг к более честным правилам на рынке микрозаймов. Люди часто приходят в МФО не от хорошей жизни, а в сложной финансовой ситуации, и именно в этот момент они особенно уязвимы перед навязанными услугами, мелким шрифтом и условиями, которые выглядят выгодно только на рекламном баннере», — добавил депутат.