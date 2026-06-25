В Госдуме рассказали о новых правилах работы микрофинансовых организаций

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Микрофинансовые организации с 1 июля 2026 года будут обязаны честно и понятно раскрывать условия займа, не проставлять автоматическое согласие на допуслуги и не прятать риски от заемщика, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).
«С 1 июля текущего года в России вступает в силу базовый стандарт для микрофинансовых организаций. Теперь МФО должны честно и понятно раскрывать условия займа, не проставлять за человека согласие на дополнительные услуги, не прятать риски и не выделять только самые привлекательные параметры договора», — сказал Гусев.
По его словам, принципиально важно, что согласие заемщика должно быть осознанным, а не полученным через галочки, визуальные уловки или юридические формулировки, которые обычный гражданин не всегда может сразу понять.
«Новый базовый стандарт для микрофинансовых организаций — это важный шаг к более честным правилам на рынке микрозаймов. Люди часто приходят в МФО не от хорошей жизни, а в сложной финансовой ситуации, и именно в этот момент они особенно уязвимы перед навязанными услугами, мелким шрифтом и условиями, которые выглядят выгодно только на рекламном баннере», — добавил депутат.
Гусев подчеркнул, что защита человека от «долговой ловушки» является ключевым вопросом, и микрозайм не должен превращаться в механизм, где к небольшой сумме незаметно добавляются платные услуги, страховки, комиссии и дальнейшее давление при просрочке.
«Чем прозрачнее правила, тем меньше пространства для недобросовестных практик. Финансовая услуга должна быть понятной с первого шага: сколько человек берет, сколько вернет, от чего он вправе отказаться и какие последствия будут у каждого решения», — подчеркнул он.