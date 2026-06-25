Вэнс: США обсуждают возможность поставки Турции истребителей F-35

В 2019 году продажа F-35 Турции была заблокирована санкциями. В марте прошлого года на саммите турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в повестку вошел вопрос о поставке истребителей. Тогда в Белом доме дали понять, что открыты к торгу по самолетам. В декабре того же года посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара хочет полностью отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, чтобы открыть путь к закупкам американских истребителей.