Бразилия попала в одну половину сетки плей-офф ЧМ с Аргентиной

Сборные Бразилии и Аргентины попали в одну половину сетки плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.
Бразильцы с семью очками после трёх проведённых матчей заняли итоговое первое место в группе С с командами Марокко (7), Шотландии (3) и Гаити (0), тогда как аргентинцы, сыгравшие два тура, гарантировали себе первое место в квартете J, где также выступают сборные Австрии (3 очка), Алжира (3) и Иордании (0).
Добавим, что две сборные из Южной Америки могут встретиться между собой на стадии полуфинала турнира.
Ранее сообщалось, что Неймар вышел на поле в футболке сборной Бразилии впервые за 980 дней.