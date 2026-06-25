Бразилия попала в одну половину сетки плей-офф ЧМ с Аргентиной

Бразильцы с семью очками после трёх проведённых матчей заняли итоговое первое место в группе С с командами Марокко (7), Шотландии (3) и Гаити (0), тогда как аргентинцы, сыгравшие два тура, гарантировали себе первое место в квартете J, где также выступают сборные Австрии (3 очка), Алжира (3) и Иордании (0).